Il centrocampista del Milan, Yacine Adli, ha rilasciato alcune dichiarazioni per quanto concerne la lotta scudetto con l’Inter

Intervistato da The National Football, Yacine Adli si è espresso così sul momento stagionale del Milan parlando di campionato e Champions: focalizzandosi sulla lotta scudetto con l’Inter.

LE PAROLE – «La settimana scorsa abbiamo giocato una partita davvero importante. Abbiamo fatto un’ottima partita in un’atmosfera pazzesca ed eravamo molto contenti. Abbiamo faticato un po’ in Serie A in questi ultimi mesi, ma sappiamo che la strada è lunga in Champions League e in Serie A. Quindi cercheremo di continuare a lavorare e fare di più ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Non è facile tutti i giorni. Ma è il nostro lavoro. Dobbiamo farlo e lo faremo perché, come ho detto, siamo in un club così grande e dobbiamo farlo per il club, per i tifosi e anche per noi».

L’articolo Adli avvisa l’Inter: «Noi siamo una grande squadra» proviene da Inter News 24.

