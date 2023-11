Il centrocampista del Sassuolo Boloca è tornato a parlare dell’Inter e del sogno di voler vestire la casacca nerazzurra

Boloca ha parlato a Cronache di Spogliatoio sul suo sogno di giocare nell‘Inter.

«Quando ero a Frosinone, in un’intervista avevo detto che il mio sogno sarebbe stato giocare a San Siro contro l’Inter. A settembre, l’ho realizzato. Dopo la partita, mister Dionisi mi ha battuto il cinque: ‘Noi veniamo dal basso e non possiamo mollare mai. Dobbiamo confermarci, perché è un attimo fare l’ascensore. Per l’atteggiamento che hai, non ho timori’. Per questo, appena ho segnato il mio primo gol in Serie A, sono corso ad abbracciarlo».

L'articolo Boloca: «Sognavo di giocare con l'Inter» proviene da Inter News 24.

