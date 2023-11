Le dichiarazioni di Javier Zanetti nei confronti della lotta scudetto che vede attualmente l’Inter capolista e protagonista del torneo

Alla presentazione del suo nuovo libro, Javier Zanetti parla dell’Inter e della lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – «Il nostro obiettivo è di essere sempre competitivi, vogliamo restare in alto tutta la stagione. Ci sono altre squadre che lottano per lo stesso obiettivo e speriamo di avere la continuità che ci serve per arrivare nella fase finale nei posti più alti».

L’articolo Zanetti: «Scudetto? Speriamo di conquistare la seconda stella» proviene da Inter News 24.

