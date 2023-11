Le dichiarazioni di Javier Zanetti parlando fortemente della sfida tra la sua Inter e la Juventus settimana prossima a Torino

Durante la presentazione del suo nuovo libro, Javier Zanetti parla anche di quella che sarà la sfida tra la Juventus e l’Inter Lautaro Martinez.

VERSO JUVE INTER– «Sarà sempre una partita molto sentita, lo è stato in passato, lo è adesso e lo sarà in futuro perché sono due società con grande storia e che da sempre sono rivali. Inutile nasconderci, sarà sempre molto sentita. La prepareremo come sempre, siamo contenti di ciò che stiamo facendo e speriamo di continuare così. Non si tratta di temere, la Juve sta bene ed è una partita con due squadre che vogliono restare in alto».

