Inizia la lunghissima vigilia che porta al Derby d’Italia che poi è anche seconda contro prima in classifica; prima però c’è la pausa.

Inter e Juventus comandano la classifica della Serie A dopo dodici giornate: i nerazzurri hanno un vantaggio di due punti sui bianconeri ed il 26 novembre c’è lo scontro diretto all’Allianz Stadium di Torino.

Sosta

Entrambe le squadre naturalmente concederanno gran parte dei loro calciatori alle rispettive nazionali per poi riabbracciarli, magari stanchi, nei giorni a ridosso della sfida. Inzaghi ha concesso 2 giorni di riposo ai suoi, chi non è andato in nazionale tornerà ad allenarsi domani ad Appiano Gentile; l’Inter perderà in tutto 16 giocatori.

Carlos Augusto

La situazione

La colonia più grande (6 giocatori) è quella italiana che si giocherà la qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia ed Ucraina, i casi più “spinosi” sono i sudamericani Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Carlos Augusto che torneranno tra giovedì e venerdì prossimi. Il Corriere dello Sport sottolinea però che, rispetto alle ultime soste, il match dei nerazzurri si giocherà di domenica mentre di solito si è scesi in campo di sabato; c’è un giorno in più per preparare il Derby d’Italia. Sono rimasti a Milano Cuadrado e Mkhitaryan: il primo è ancora infortunato e cercherà di capire se può essere convocato per lo scontro contro la sua ex squadra mentre il secondo ha detto addio alla nazionale armena. Asllani invece, benché acciaccato, ha risposto alla convocazione dell’Albania.

