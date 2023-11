Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sulla prossima sfida di Serie A contro la Juventus

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a margine della presentazione del libro Un legame mondiale.

PAROLE – «Sono felicissimo per il presente di Lautaro, merita tutto quello che sta vivendo. Per noi è importantissimo, è il nostro capitano ed è in grande forma. Speriamo possa essere determinante in una partita così importante come Juve-Inter. Sarà sempre una partita molto sentita, lo è stato in passato, lo è adesso e lo sarà in futuro perché sono due società con grande storia e che da sempre sono rivali. Inutile nasconderci, sarà sempre molto sentita. La prepareremo come sempre, siamo contenti di ciò che stiamo facendo e speriamo di continuare così. Non si tratta di temere, la Juve sta bene ed è una partita con due squadre che vogliono restare in alto. Scudetto? Il nostro obiettivo è di essere sempre competitivi, vogliamo restare in alto tutta la stagione. Ci sono altre squadre che lottano per lo stesso obiettivo e speriamo di avere la continuità che ci serve per arrivare nella fase finale nei posti più alti».

