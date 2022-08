It's a joyous day for the Adli household: congratulations to Yacine and his better half on the birth of little Alya

È un giorno speciale per la famiglia Adli: congratulazioni a Yacine e alla sua dolce metà per la nascita della piccola Alya pic.twitter.com/J5tpuRDubD

— AC Milan (@acmilan) August 26, 2022