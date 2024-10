Adli si è tolto una bella soddisfazione segnando al Milan ieri sera. Ecco i dettagli del suo trasferimento in viola. Nel cuore della Serie A, il calcio italiano si anima di storie che sfidano il passato e accendono le aspettative future, come quella di Yacine Adli, il cui recente passaggio dal Milan alla Fiorentina ha suscitato molto interesse. La sua prestazione nel match contro i rossoneri, culminata con un gol decisivo, non ha lasciato indifferenti né i tifosi viola né gli addetti ai lavori. Il futuro dell’ex Milan è ancora tutto da scrivere ma il gol di ieri ha certamente dimostrato che il francese ha le carte in regola per brillare, soprattutto se sente la piena e totale fiducia della società, del mister e dei compagni. Una prestazione da protagonista Adli, centrocampista classe ’99, ha dimostrato una maturità e una determinazione notevoli nell’ultima partita di campionato, dove la sua rete […]

Leggi l’articolo completo Adli, doppia beffa Milan! Ecco a quanto può riscattarlo la Fiorentina, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG