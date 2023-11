Adli e la scelta della Nazionale: l’Algeria attende la sua risposta. La situazione e le ultime sulle scelte del centrocampista rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Yacine Adli potrebbe vestire la maglia dell’Algeria come il suo compagno di squadra Ismael Bennacer.

Il centrocampista rossonero ha già parlato con il ct algerino, il quale sta provando a convincerlo a giocare per la nazionale nord africana e non per la Francia. Al momento, però, il centrocampista non ha ancora comunicato la sua decisione.

