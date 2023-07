Adli Milan: offerte per il giocatore? Ecco TUTTA la verità! Il giocatore francese è sul mercato e l’Europa ci pensa

Anche Yacine Adli è nella lista di giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di mercato.

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono tre club europei. Si tratta di Lille, Siviglia ed Eintracht Francoforte, che si aggiungono alla corsa per il mediano. Offerte concrete, però, non sono arrivate: il Milan è in attesa.

