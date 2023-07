Le ultime sul futuro di Matias Soulé con la Juventus. Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante argentino

La Juventus continua la propria tournée statunitense, con gli allenamenti del Loyola Marymount University che sono aperti ai tifosi e con i giocatori di Massimiliano Allegri che si fermano spesso per foto e autografi.

Ho chiesto al bravissimo Soule’ se rimane in prima squadra…sentitevi la risposta pic.twitter.com/23owEfMjq1 — Stefano (@ReStef72) July 30, 2023

Un tifoso bianconero, come si nota nel video, ha chiesto a Matias Soulé del suo futuro, ricevendo una risposta interlocutoria da parte dell’argentino: “Resti con noi quest’anno?“, la domanda a cui il giocatore ha risposto “Non lo so“.

