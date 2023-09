Adli Milan, spunta il retroscena: era ai margini per questi tre motivi. Poi ha avuto un confronto con Pioli e…

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su Yacine Adli, sottolineandone la crescita in questi ultimi mesi e i motivi che hanno spinto Pioli e il Milan a non fare affidamento su di lui la scorsa stagione.

L’algerino è rettato ai margini per tre motivi: intensità, approccio difensivo e concorrenza in un reparto sempre molto affollato. Poi quando a gennaio sembrava tutto fatto per un suo addio, Pioli gli ha chiesto di restare: da lì la rinascita.

