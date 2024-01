Adli nuovo faro del centrocampo milanista: cosa è cambiato dall’inizio della stagione ad oggi. L’analisi della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un ampio spazio a Yacine Adli. Il centrocampista, ai margini del progetto a inizio stagione, è diventato ora una pedina molto importante all’interno dello scacchiere di Pioli.

Ha accettato mesi fa di rimettersi in gioco, ha cambiato ruolo ed è riuscito a svoltare conquistandosi un posto da titolare in mediana. E con lui in campo il Milan, è sotto gli occhi di tutti, non può che trarne beneficio.

The post Adli nuovo faro del centrocampo milanista: cosa è cambiato negli ultimi mesi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG