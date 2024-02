Adli punta il Rennes: «In casa loro due anni fa ho perso 6-0. È una squadra con qualità ma…». Le parole del rossonero

Il centrocampista rossonero Adli ha parlato a Mediaset per analizzare il prossimo match del Milan in Europa League contro il Rennes.

RENNES – «L’ho incontrato due anni fa. In casa loro ho perso 6-0, quindi so che è una quadra con qualità. Vogliamo fare una grande partita e andare avanti in Europa League».

LE PAROLE DI ADLI A MEDIASET

