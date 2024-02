Il Milan ha iniziato oggi la preparazione a Milanello in vista del Rennes. Il programma di allenamento di domani

Archiviata la vittoria di misura a San Siro contro il Napoli, il Milan torna subito in campo a Milanello per preparare il match d’andata degli spareggi di Europa League 2023-24 contro il Rennes, in programma per giovedì sera.

In tal senso come riportato dal report ufficiale pubblicato sul sito del club rossonero per domani è previsto l’allenamento di antivigilia con una seduta pomeridiana.

