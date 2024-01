Adli sempre più al centro del Milan: contro l’Udinese sarà la terza consecutiva da titolare. Il dato del centrocampista francese

Adli è sempre più al centro di questo Milan.

Grazie alle ultime buone prestazioni, e alle assenze a centrocampo, il francese sarà titolare anche in Udinese Milan. È la terza partita da titolare consecutiva per Adli: non era mai successo.

