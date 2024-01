Alessandro Costacurta ha analizzato il match tra Udinese e Milan: tutte le parole dell’ex calciatore nel pre-partita

Costacurta ha parlato a Sky nel pre-partita di Udinese Milan.

PAROLE – «Ha passato un periodo brutto ma da inizio dicembre, se non ci fosse stata l’Atalanta, sarebbe stato un cammino perfetto. Il gioco non è mai tornato come quello che conoscevamo. Tanti giocatori mancano a causa degli infortuni e altri non si stanno prendendo la scena, un po’ come Leao. Ma il cammino è molto buono».

