Con l’avvicinarsi della fine della stagione la dirigenza rossonera inizia a pensare a prolungare i contratti di diversi giocatori che andrebbero tenuti.

Yacine Adli è riuscito a convincere Stefano Pioli ed è ormai un membro della rosa del Milan a tutti gli effetti dopo essere stato per poco più di una stagione ai margini del progetto. Il suo amore per la società e per i tifosi è accompagnato da una crescita esponenziale in campo: pur non essendo un titolare fisso è un elemento molto importante nelle rotazioni.

L’aumento

Il centrocampista francese è sempre più al centro del progetto del Milan, sia per il presente che per il futuro. Per questo, come riporta Calciomercato.com, è già previsto un incontro con il suo agente Sissoko per cercare di avviare una trattativa per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2026. L’idea è quella di premiare l’ex Bordeaux con un aumento significativo rispetto all’attuale stipendio che prevede un ingaggio di 800mila euro netti a stagione, cifra fissata al momento del suo ritorno nel 2021.

Davide Calabria

Il futuro del capitano

Un’altra situazione che sarà presto al vaglio della dirigenza è quella del capitano Davide Calabria. Giorgio Furlani e Goeffrey Moncada inizieranno presto a parlare con l’agenzia che cura gli interessi del terzino destro rossonero il cui attuale contratto scade nel 2025. Inutile dire che Calabria è molto legato al Milan e vuole rinnovare; anche per lui è previsto un miglioramento economico rispetto ai 2 milioni di euro che percepisce attualmente.

L’articolo Adli si è preso definitivamente il Milan: si lavora per il rinnovo, stessa cosa anche per Calabria proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG