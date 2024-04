Tempi non semplicissimi per che cerca un attaccante giovane sul mercato: rossoneri e campani infatti stanno valutando gli stessi profili.

Milan e Napoli dovranno ingaggiare un attaccante quest’estate per sostituire rispettivamente Olivier Giroud e Victor Osimhen.

La situazione

Da tempo si vocifera che il Milan intenda utilizzare gran parte del budget destinato al prossimo mercato estivo per ingaggiare un attaccante di alto livello. Qualsiasi nome degno di essere il prossimo erede di Giroud comporta naturalmente una spesa importante, perché deve garantire un certo ritorno in termini di gol. I rossoneri probabilmente avrebbero comprato un attaccante giovane e di prospettiva anche se il francese avesse deciso di rinnovare il contratto per un’altra stagione.

Olivier Giroud

Gli obiettivi

Come riporta il Corriere dello Sport, spiccano tre nomi: Joshua Zirkzee, Jonathan David e Santiago Gimenez, chiaramente Milan e Napoli potrebbero acquistarne solo uno. La dirigenza rossonera prevede di investire per il centravanti una cifra intorno ai 50 milioni di euro ma per tutti e tre i rossoneri potrebbero ritrovarsi a dover fare i conti con la concorrenza del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è destinato a perdere Victor Osimhen in estate e dalla sua cessione potrebbe ricavare una cifra piuttosto consistente che potrebbe poi sfruttare proprio per ingaggiare l’erede del nigeriano. David sulla carta è quello che può costare di meno per via del contratto in scadenza nel 2025 mentre Gimenez e Zirkzee si pensa che possano avere valutazioni anche superiori ai 50 milioni di euro.

