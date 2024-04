Il giornalista Enzo Bucchioni pensa che i rossoneri possano perdere l’estremo difensore titolare.

Enzo Bucchioni ha parlato a MilanNews del futuro di Pioli e del prossimo mercato del Milan: “Ritengo che Pioli abbia fatto un ottimo lavoro. Gli hanno cambiato la squadra per l’ennesima volta e nonostante ciò il suo Milan ha mostrato una buona personalità, anche ottima. Ha offerto un calcio propositivo, ha fatto crescere giocatori come Leao, rilanciato altri che sembravano in mezzo al guado come Loftus-Cheek e Pulisic. Reijnders si è inserito benissimo, la sensazione è che questi giocatori ci fossero sempre. E poi ci sono i risultati: lo scudetto, il ritorno in Champions”.

Sulla scelta di riconfermarlo

“Una riconferma che merita ampiamente. Anzi, se fossi un dirigente lo avrei confermato già da tempo”. In realtà la decisione di continuare col tecnico parmense non è ancora definitiva ma il collega la dà per assodata sulla scia delle dichiarazioni di Scaroni.

Mike Peterson Maignan

Sull’addio di Giroud

“Quando un giocatore vuole andare via e non ha più motivazioni allora è giusto che vada. A una certa età è anche logico che gli costi allenarsi a certi livelli e che voglia giocare in un campionato meno difficoltoso e magari pagato di più. Sarà certamente difficile rimpiazzarlo, ma purtroppo l’età ti presenta il conto. Il problema sarà come sostituirlo”.

La cessione di un big

“Credo che un sacrificio ci sarà e credo possa essere Maignan. Ha dato la sensazione di voler cambiare aria. Poi anche i fatti di Udine, dove lui ha abbandonato il campo. Sono cose che ti segnano. Con lui il Milan può fare una plusvalenza e un portiere lo trovi. Il rendimento di quest’anno, poi, non è stato quello straordinario degli anni scorsi”.

L’articolo Bucchioni: “Pioli merita ampiamente la riconferma, credo venga sacrificato Maignan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG