MilanNews ha intervistato Niccolò Ceccarini che ha parlato del mercato del Milan a partire dalla ricerca del centravanti titolare. “L’idea era quella di tenere Giroud e magari prendere un altro attaccante avendo anche a disposizione l’esperienza del francese. Ma alla fine le decisioni le prendono i calciatori e se loro si sentono di andare da un’altra parte bisogna rispettare la loro scelta. Il Milan sta osservando tanti giocatori all’estero e sta facendo tante valutazioni. L’anno scorso con la cessione di Tonali sono arrivati giocatori importanti come Loftus-Cheek e Pulisic, che stanno facendo la differenza. Lo stesso Reijnders. Magari ci si aspettava qualcosa in più da Chukwueze, anche se a Firenze ha fatto una grande partita”.

Maxence Lacroix.

L’obiettivo

“Hanno in testa un nome, che è quello di Zirkzee. Va ricordato che il Bologna deve destinare il 40% della futura rivendita al Bayern. Di conseguenza alzeranno il prezzo. È lui l’idea di base, ma credo che abbiano almeno 2-3 nomi sui quali stanno lavorando perché una società come il Milan non può avere una sola opzione per l’attacco. E poi è da capire cosa sarà il futuro di Jovic”.

La situazione in difesa

“Penso che un altro grande obiettivo sia il difensore centrale. Già a gennaio il Milan aveva pensato a Buongiorno ma è chiaro che l’operazione sarebbe stata complicatissima, sia per il costo sia per la volontà del Torino di non privarsi del giocatore. Penso che Buongiorno rappresenti il sogno per l’estate, però credo che debbano essere monitorati anche giocatori più economici come Brassier e Lacroix e alcuni parametro zero come Adarabioyo e Kelly”.

