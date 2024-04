Leao e Pioli avrebbero stretto un patto per cercare di chiudere al meglio la stagione, magari con un trofeo europeo in bacheca.

Il Milan vola e ha staccato ormai di 6 lunghezze la Juventus che la precedeva in campionato. Il mese di marzo ha regalato solo vittorie, un bottino e un ruolino di marcia da prima della classe. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha scritto di un patto, un’intesa, tra Rafa Leao e Stefano Pioli.

Stefano Pioli

Il Milan vuole un gran finale

Le parole di Leao al termine della trasferta vincente di Firenze testimoniano – così come affermato dalla rosea – di un patto tra il numero 10 rossonero e Stefano Pioli. E’ un evidente segno di intesa tra i due quando il portoghese dichiara che “ne abbiamo parlato con Pioli in queste settimane, non importa come si inizia ma in che modo si finisce”. Si percepisce, in modo anche piuttosto evidente, la voglia del gruppo squadra di provare a regalare a questa stagione di alti e bassi un acuto degno di nota, un trionfo che possa in qualche modo rendere meno amaro lo scudetto della stella nerazzurro. Leao ha scandito a chiare lettere questo intendimento: “vogliamo finire bene la stagione, senza rimpianti. Siamo in corsa in Europa League, che il Milan non ha mai vinto, e noi vogliamo vincere“.

L’Europa League offuscherebbe lo scudetto dell’Inter?

Vincere aiuta a vincere, da morale e regala emozioni. Difficile se non impossibile soppesare il corrispettivo di una vittoria, sia essa in Italia o in Europa. Il Milan deve provare a vincere a prescindere da tutto e tutti, perché è il Milan e vincere, soprattutto in Europa, è un qualcosa che circola da sempre nelle vene di questa gloriosa società.

