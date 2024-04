Behrami è convinto che se il Milan prendesse Icardi, l’ex Inter vincerebbe la classifica marcatori.

Con il campionato ormai agli sgoccioli, si infiamma il toto mercato. Ognuno ha nella manica il nome, l’idea o la soluzione per cambiare le sorti di una squadra. Tra questi figura anche Valon Berhami che, su DAZN, ha espresso il proprio pensiero in merito al prossimo 9 del Milan. L’ex Napoli è convinto infatti che proprio un ex Inter farebbe le fortune dei rossoneri.

Icardi meglio di Lautaro?

Valon Berhami, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha rivelato quale sarebbe la ciliegina sulla torta per il Milan dell’anno prossimo: Mauro Icardi. Quella che potrebbe apparire come una provocazione fa seguito ad un rumour circolato nelle ultime ore relativo a un contatto, primordiale per il momento, proprio con l’ex Inter. Berhami è convinto che “se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe”. L’ex 9 nerazzurro – secondo l’ex calciatore – sarebbe il nome ideale per sostituire Giroud, tanto da essere convinto che Icardi in maglia rossonera “vincerebbe la classifica marcatori, facendo più gol di Lautaro”.

Icardi sarebbe la scelta giusta

Berhami è certo che la “squadra anti-Inter in futuro sarà il Milan”. Al momento però la rosa di Pioli – prosegue l’opinionista – avrebbe bisogno, oltre alla conferma del tecnico, anche “un’aggiunta di 2-3 pezzi”. Il Milan nel prossimo mercato avrà bisogno di un nuovo attaccante come del pane, la sensazione che circola è che la società abbia tutte le intenzioni di muoversi alla ricerca di una punta importante, per qualità e carisma. Motivi per i quali Berhami sponsorizza Icardi, ritenendolo “un giocatore a cui piace osare, lo hanno sempre criticato ma lui ha fatto vedere che è dotato di freddezza, le responsabilità non gli pensano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente”.

