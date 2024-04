Massimo Orlando promuove Antonio Conte sulla panchina del Milan al posto di Pioli. In alternativa all’ex Chelsea, Thiago Motta.

L’ottimo periodo del Milan e la sequenza di tutte vittorie nel mese di marzo non hanno convinto tutti sulla bontà della scelta di confermare Pioli sulla panchina rossonera. Esiste infatti ancora un numero anche piuttosto elevato di tifosi che vorrebbero l’esonero del tecnico. Anche alcuni addetti ai lavori non sono convinti possa essere Pioli la scelta migliore per il futuro. Tra questi figura Massimo Orlando che, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso più di qualche perplessità sul tecnico rossonero.

Antonio Conte

Conte prima scelta, Thiago Motta l’alternativa

Massimo Orlando ha evidenziato che il maggiore problema del Milan è in difesa, sottolineando che nella prossima stagione i rossoneri avranno bisogno di “due giocatori forti lì dietro“. Nonostante le vittorie dell’ultimo periodo – ha proseguito l’ex calciatore – “sono troppi i gol subiti”. Orlando opterebbe per un cambio in panchina e ha sottolineato che: “Io mi prendo Conte tutta la vita. E prendo due difensori per fare la difesa a tre, un altro forte sulla fascia e un centrocampista bravo in fase di contenimento. Altrimenti Thiago Motta”.

Pioli resterà sulla panchina del Milan?

Il distacco dall’Inter è senza dubbio forte, importante. A 8 giornate dalla fine il Milan si trova infatti a ben 14 punti dalla vetta occupata dai nerazzurri, distacco che – secondo Orlando – è da imputare anche a Pioli: “Qualcosa ha sbagliato se è a distanza di doppia cifra dall’Inter”. L’ex calciatore è sicuro che “Pioli se vuole rimanere deve fare uno sforzo nella fase difensiva. O chiude le partite o lascia sempre una porta aperta”.

