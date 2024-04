Il Milan si starebbe muovendo per rinforzare il centrocampo. Contatti con i giovane Ouedraogo dello Schalke 04.

Il Milan è pronto a puntellare la propria rosa, aggiungendo lì dove quest’anno è mancato qualcosa una maggiore qualità e abbondanza nelle scelte. L’intendimento prevede infatti che la squadra mercato rossonera non si concentrerà solo sul reparto offensivo ma, con buone probabilità, vedrà uno sforzo anche per aggiungere peso specifico alla mediana di Pioli. Calciomercato.com ha svelato infatti le mosse del Milan per regalare al tecnico un valido alter ego di Loftus-Cheek.

Ruben Loftus-Cheek

Assan Ouedraogo: il nuovo obiettivo

Il Milan avrebbe – secondo calciomercato.com – intensificato i contatti con lo Schalke 04 per il gioiellino classe 2006 Assan Ouedraogo. La giovane stella tedesca è già ambita sul mercato da grandi squadre del calibro di Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Lipsia e Bayer Leverkusen ma il Milan, con Moncada in testa, è pronta a sferrare l’attacco decisivo al club tedesco. I rapporti oltretutto tra le dirigenze sono buoni, basti pensare all’affare Thiaw dallo Schalke al Milan nell’estate 2022. Il profilo di Ouedraogo è senza dubbio molto interessante: fisico massiccio e imponente, abile negli inserimenti e nel correre palla al piede. Una sorta di giocatore box to box, per intenderci alla Loftus-Cheek.

Fattore clausola

La squadra mercato rossonera, con in testa Moncada, sta sondando il terreno con gli agenti di Assan Ouedraogo. La volontà è portarlo all’ombra della Madonnina per la prossima stagione, bruciando la concorrenza, in particolare del Bayern Monaco. Nel contratto è presente, a partire dalla prossima estate, una clausola di 12 milioni di euro. Su di essa il Milan starebbe già lavorando per cercare di strappare un piccolo sconto, vista anche la giovanissima età del giocatore, non ancora maggiorenne. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.

