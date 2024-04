Loftus-Cheek, in seguito al cartellino giallo rimediato a Firenze, salterà per squalifica la partita casalinga con il Lecce.

La trasferta di Firenze, oltre alla vittoria, ha regalato anche qualche nota amara. Loftus-Cheek, già in diffida, ha rimediato infatti al Franchi una cartellino giallo che gli farà saltare per squalifica, per somma di ammonizioni, il match casalingo contro il Lecce. Il Giudice Sportivo, come consuetudine, ha espresso i proprio verdetti in relazione all’ultimo turno di campionato giocato.

esultanza gol Fikayo Tomori

Milan senza Loftus-Cheek

Non tutti i mali vengono per nuocere qualcuno potrebbe dire. La sosta forzata di Loftus-Cheek permette all’inglese di tirare un po’ il fiato, in previsione della doppia sfida contro la Roma in Europa League. Il centrocampista tuttofare di Pioli sta vivendo infatti un periodo di forma decisamente brillante, basti pensare al ruolino di marcia in termini realizzativi: 10 reti tra campionato e coppa. Il Milan, con la doppia sfida dell’11 e 18 aprile in Europa League, è chiamato a un vero e proprio tour de force. Ne consegue che le energie dovranno essere centellinate.

Tomori e Thiaw entrano in diffida

La sfida casalinga con il Lecce dovrà essere affrontata con molta cautela in casa Milan, il Giudice Sportivo infatti ha omologato l’entrata in diffida sia per Tomori che per Thiaw. I due centrali rossoneri dunque dovranno evitare distrazioni e nuovi cartellini gialli, così da evitare di dover saltare la delicata trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo. Quest’ultima inoltre sarà il proscenio di quella che si annuncia una delle partite dell’anno in casa Milan: il derby contro l’Inter.

L’articolo Milan, Loftus-Cheek squalificato: salterà il Lecce a San Siro proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG