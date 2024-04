Gianluigi Longari ha parlato del futuro di Pioli e cosa inciderà sulla sua permanenza al Milan. Le alternative, in caso di addio, non mancherebbero.

Stefano Pioli, nonostante le recenti parole presidenziali di Scaroni, non è ancora ufficialmente confermato sulla panchina rossonera per la prossima stagione. Di questo ne è assolutamente convinto Gianluigi Longari che, nel proprio editoriale su Sportitalia, ha svelato le incertezze che ancora aleggiano sul tecnico del Milan.

Filtra ottimismo ma…

Il Milan ha chiuso il mese di marzo con sole vittorie, invertendo così un trend poco positivo. La squadra di Pioli ha sopravanzato l’undici di Massimiliano Allegri, ora distante 6 lunghezze e vede sempre più vicino il secondo posto al termine della stagione. Nonostante questi dati, il futuro di Pioli al Milan è tutt’altro che scritto. Gianluigi Longari afferma infatti che “le valutazioni rispetto al futuro di Pioli non sono state ancora sciolte: ora i risultati conseguiti con continuità in campionato ed Europa League aprono spiragli di ottimismo che dalle parti di Milanello non si vedevano da troppo tempo“. All’interno della società rossonera – prosegue Longari – c’è chi lo confermerebbe a occhi con “annesso rinnovo di contratto”. Il giornalista sostiene infatti che “Pioli gode della stima totale e assoluta da parte di Furlani, e se il peso specifico della decisione appartenesse in toto all’AD del Milan ci sarebbero davvero pochi dubbi rispetto alla sua permanenza“. Uno dei motivi sarebbe che “la moltiplicazione del valore del singolo calciatore attraverso un collettivo che funziona – analizza Longari – vale almeno quanto un trofeo conquistato. E Pioli da questo punto di vista ha poco da invidiare a chiunque“.

Le alternative

“Le alternative, ad ogni modo non mancano – ha ricordato Longari – , da quelle già note che però implicherebbero una rivoluzione pesante dal punto di vista economico e non solo, a quelle che andrebbero a proseguire sulla medesima linea guida ora affidata a Pioli e che potrebbero avere una matrice straniera“. Ciò che appare evidente è che il finale di stagione sancirà con certezza il futuro del tecnico che, al momento, manca ancora dei risultati del campo. Il giornalista infatti sottolinea che “la doppia sfida con la Roma ed il finale di stagione in campionato daranno un responso molto più delineato a questa proiezione di inizio aprile”.

