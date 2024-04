Il centrocampista del club monegasco rispecchia diverse caratteristiche ricercate dalla dirigenza e somiglia per certi versi a Pulisic e Chukwueze.

Il Milan potrebbe investire anche nel reparto mediano e uno dei nomi sulla lista dei dirigenti è Youssouf Fofana del Monaco; lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Simile alle ultime trattative

Fofana gioca nel Monaco, ha 25 anni, ovvero l’età perfetta per il Milan che cerca una combinazione tra esperienza e gioventù: con Pulisic è andata bene, con gli altri c’è da lavorare ma una strada si intravede. E, soprattutto, il contratto di Fofana scade nel 2025, cioè tra un anno. Anche ai due esterni succitati mancava solo un anno di contratto.

Il profilo

Il francese è il tipo di giocatore che il Milan cerca in mezzo: è imponente fisicamente e ha atletismo: copre il campo, vince i duelli, insomma può dare una grande mano davanti alla difesa.

La lacuna

Il club rossonero nell’estate 2023 ha costruito un centrocampo pieno di giocatori che amano guardare avanti. Reijnders, Loftus-Cheek, Bennacer, Musah, Adli: tutti, in modi diversi, amano fare la differenza in fase offensiva, quando la palla è tra i loro piedi. Per questo la strategia è chiara: aggiungere un giocatore più difensivo; insieme a Fofana anche Khéphren Thuram è sulla lista. La ristrutturazione del Milan non si limita al centrocampo. L’estate 2024 sarà quella del numero 9, una grande priorità dopo l’addio annunciato di Olivier Giroud, diretto a Los Angeles.

