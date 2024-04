L’attaccante esterno portoghese esterna ancora una volta il suo amore per i colori rossoneri.

Rafael Leao nel commentare Fiorentina-Milan a Sky Sport ha parlato anche del suo futuro: “Vincere qui era un obiettivo per noi, non vincevamo qui da molto. È stata una gara difficile, la Fiorentina ha giocato bene, è una squadra di qualità. Penso che già nel primo tempo potevamo fare tre gol e chiudere la gara. Nella ripresa siamo entrati con la testa giusta e abbiamo vinto”.

Ottimo 2024 per lui

“Penso che sia merito della squadra. Quando la squadra sta bene io gioco meglio, con più fiducia. Sono contento dei miei compagni. Oggi voglio parlare di Chukwueze, ha fatto una gran partita. Sono molto contento per lui, ha avuto mometi delicati ma oggi ha fatto una grande gara. Secondo me è anche grazie a lui che abbiamo vinto”.

esultanza gol Rafael Leao

Il suo futuro

“Se resto? Sì, ho un contratto con il Milan. Il futuro non lo so, ma adesso sono qui con la testa e con il cuore. Il Milan è la mia casa, mi ha aiutato a crescere. Sono felice e sto bene qui”.

Gli obiettivi

“Voglio vincere qualcosa di importante. Siamo in una manifestazione importante come l’Europa League e tra poco giocheremo. Sarà una partita importante, però adesso c’è il Lecce sabato ed è anche quella importante per portarci avanti in classifica e allontanarci dal terzo posto”.

