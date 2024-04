L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha lasciato alcuni indizi sul suo futuro anche se tutto dipenderà dalla decisione della società.

Stefano Pioli nel post di Fiorentina-Milan ha commentato anche le numerose voci sul suo futuro: ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. “È un ottimo momento, ma non è una fase di una settimana: dura da 2 o 3 mesi. La squadra sta crescendo e migliroando il livello di prestazione e la compattezza difensiva. Se riusciamo a difendere bene abbiamo la qualità per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Chiaramente la classifica è quella che conosciamo, 14 punti di distacco sono tanti. Personalmente non credo che ci siano 14 punti di differenza di valore tra le due squadre. Il mese decisivo, dove l’Inter ha saputo approfittare delle nostre difficoltà, sia stato quello dopo la seconda sosta, con le sconfitte con Juventus e Udinese e i due pareggi con Napoli e Lecce”.

Ibrahimovic e Pioli

Il legame col club rossonero

“Affezionato al Milan? Tantissimo. come si fa a non essere affezionati a un club che è un top, che ti mette nelle condizioni ideali per lavorare e con una tifoseria così fantastica per passione e per entusiasmo? Chiaramente io sono felicissimo, ma nessuno di noi deve pensare al futuro: né io né i giocatori. A quello penserà il club, che sta programmando la prossima stagione. Noi vogliamo provare a vincere sia in Italia che in Europa, e per farlo il club deve programmare e capire dove si può migliorare questa squadra. Noi dobbiamo solo restare concentrati. Ci siamo sempre isolati a Milanello, lì si lavora benissimo. Da qua alla fine ci saranno ancora tante partite importantissime: il doppio confronto con la Roma, difficile ma aperto, il derby, la Juventus…”.

Sul futuro

“Resterei se me lo chiedessero? Non ho mai avuto dubbi. Il Milan non si lascia. Il Milan è il Milan e io qui mi trovo benissimo. So che siamo ambizioni, e che quando alleni un top club tutti si aspettano che tu vinca tutte le partita… Abbiamo vinto lo Scudetto dopo tanti anni deludenti, quindi è chiaro che ora ci sia aspetta di vincere sempre. È chiaro che noi lavoriamo per vincere. Io sono felicissimo al Milan, dipende solamente da quello che succederà. Noi rimaniamo concentrati. Mi fanno piacere le parole del presidente, così com il rapporto che ho con Moncada, Furlani e Zlatan”.

L’articolo Pioli: “Affezionatissimo al Milan, resto? Il Milan non si lascia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG