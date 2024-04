L’attaccante esterno brasiliano potrebbe arrivare a parametro zero e secondo le ultime voci sarebbe Zlatan Ibrahimovic a valutarne l’acquisto.

Il Milan ha da questa stagione una rosa molto profonda per quel che riguarda gli esterni offensivi ma questo non vuol dire che non verranno valutati investimenti in entrata anche in quella zona di campo. A tal proposito l’attaccante della Lazio Felipe Anderson ipuò rappresentare una grande occasione.

L’opportunità

Il Milan è sempre stato attento alle possibili occasioni a basso costo o proprio a parametro zero anche se non è la società più attiva su quel fronte. La scorsa estate arrivò lo svincolato Luka Romero dalla Lazio, l’argentino è in prestito in Spagna ma tornerà alla base a fine stagione. In realtà i parametri zero non sono un argomento “allegro” per i rossoneri che hanno perso diversi pezzi pregiati a costo zero in passato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la dirigenza del Milan ha messo nel mirino Felipe Anderson e sarebbe proprio Zlatan Ibrahimovic a voler portare il brasiliano al Milan.

Zlatan Ibrahimovic

La situazione

L’ex West Ham è in scadenza con la Lazio e al momento non c’è nulla che faccia pensare ad un imminente prolungamento: la cosa ovviamente ha attirato diversi club. Ibrahimovic vuole capire se ci sono i margini per poter chiudere la trattativa entro parametri economici soddisfacenti ma sul ragazzo c’è da parecchio la Juventus. Finora in questa stagione Anderson ha collezionato 3 gol e 7 assist in 30 presenze in Serie A; in generale con i biancocelesti ha al suo attivo 316 partite, 56 reti e 63 assist.

