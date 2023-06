L’ex attaccante dell’Inter Adriano ha mancato l’appuntamento con la finale di Champions League a Istanbul: il motivo secondo la stampa brasiliana

Adriano era atteso a Istanbul a fare il tifo per la sua Inter, ma il brasiliano ha mancato l’appuntamento. L’ex attaccante, infatti, non si è presentato nella capitale turca, nonostante tutto fosse organizzato per il meglio per vederlo assistere alla sfida tra Manchester City e Inter.

La stampa brasiliana ha ricostruito la vicenda: pare che l’ Imperatore sia sparito nella notte di Rio de Janeiro dopo aver partecipato a una mega festa il giorno prima della partenza.

L’articolo Adriano diserta la finale di Istanbul: ha partecipato a una grande festa proviene da Inter News 24.

