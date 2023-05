La Gazzetta dello Sport ha raccolto il parere di Adriano a proposito del derby di Champions League

La Gazzetta dello Sport ha raccolto il parere di Adriano a proposito del derby di Champions League. L’ex giocatore brasiliano si è detto molto fiducioso a proposito delle possibilità dell’Inter:

«Ora spero che anche al ritorno la squadra di Inzaghi giochi con lo stesso coraggio, ho grande fiducia in tutti. E poi in finale niente è deciso: credo che l’Inter possa battere chiunque perché ha i mezzi tecnici e la consapevolezza per farlo. A Istanbul si andrebbe a testa alta e senza paura, anche se l’avversario sarà fortissimo»

