Probabilmente un po’ tutti hanno “fatto il funerale” al tecnico forse prematuramente; la squadra nerazzurra si è ripresa ed il futuro è incerto.

L’Inter è rientrata tra le prima quattro della classifica, è in semifinale di Champions League ed in finale di Coppa Italia; troppe però le 11 sconfitte in campionato, è per questo che Inzaghi è fortemente a rischio per il futuro.

La Repubblica sostiene che addirittura la dirigenza abbia già bloccato Thiago Motta: questo non vuol dire che sarà certamente il prossimo allenatore visto che Inzaghi può ancora guadagnarsi la riconferma. Sarebbe infatti molto difficile esonerarlo nel caso in cui si qualifichi alla prossima edizione della Champions arrivando al contempo in semifinale in questa.

L’articolo Inzaghi alimenta i dubbi della dirigenza che però ha già bloccato un nuovo tecnico proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG