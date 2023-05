La situazione attuale in casa Inter per quanto concerne il rinnovo contrattuale dell’attaccante nerazzurro Edin Dzeko

Ormai non si fa altro che pensare prima ai rinnovi in casa Inter, e su tutti quello che spicca è sicuramente quello di Edin Dzeko: diviso tra una permanenza in nerazzurro e una possibile nuova avventura.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter ha pensato di offrire un anno di contratto con opzione biennale, ma con una cifra inferiore ai 5 milioni di euro: stipendio che in MLS gli offrirebbero senza problemi.

L’articolo Dzeko-Inter, la situazione sul rinnovo nerazzurro proviene da Inter News 24.

