Adriano: «L’Inter fa parte della mia vita, è la mia famiglia. La amo e sostengo sempre». Le parole dell’ex attaccante

Adriano al Matchday Programme ha parlato dei momenti all’Inter:

«L’Inter fa parte della mia vita, è la mia famiglia, un Club che amo e sostengo sempre. Per un ragazzo nato in una favela certe cose possono sembrare impossibili. Io grazie al calcio ho potuto dare una vita migliore alla mia famiglia, ho potuto girare il mondo…è stato tutto nella mia vita.

Ho vissuto tanti momenti bellissimi qui, se chiudo gli occhi il gol che rivedo è quella punizione al Bernabeu del 14 agosto 2001, dicono che quella palla andasse a 170 all’ora… È indimenticabile per me, così come la rete nella finale della Copa America del 2004 contro l’Argentina: quel gol segnato al 93’ ci ha permesso di pareggiare e poi vincere ai rigori e rimane un ricordo indelebile».

