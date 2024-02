Sebastian Lopez, l’agente del centrocampista Carlos Alcaraz, ha parlato a Tuttosport del suo arrivo alla Juve

Sebastian Lopez, l’agente del centrocampista Carlos Alcaraz, ha parlato a Tuttosport del suo arrivo alla Juve. Le sue dichiarazioni:

SCELTA JUVE – «Non ha avuto la minima esitazione. Sa perfettamente che si tratta di una grande opportunità per lui, qualcosa di ricercato con voglia e determinazione».

ALLEGRI – «Un allenatore dalla grande carriera, senza dubbio il mister sarà un aiuto straordinario nello sviluppo di Carlos».

CARATTERISTICHE – «Lui è un centrocampista box to box, che può giocare anche come falso nueve. Ha dedizione e qualità, una mentalità molto forte: è un calciatore molto offensivo. Davids? «No, proprio perché hanno caratteristiche differenti. Ma Alcaraz con Davids ha una cosa in comune. Sa quale? La garra».

