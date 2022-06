Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’Inter sono transitati diversi procuratori di calciatori chenhanno parlato con i dirigenti.

Tullio Tinti è stato intervistato dopo l’uscita dalla sede dell’Inter a Milano: Tinti è l’agente di Simone Inzaghi, Andrea Ranocchia ed Alessandro Bastoni. “I tifosi dell’Inter non hanno motivo di essere preoccupati, Bastoni rimane sicuramente. Il mio assistito ha un contratto con l’Inter ed è felice di giocare per questa squadra, non è assolutamente un problema”.

Simone Inzaghi

“Io rispetto gli accordi presi, se dovessero chiamarmi non avrei avuto problemi. Ranocchia rinnova? Perché no, le possibilità ci sono sempre“. Si sarà parlato sicuramente del contratto del tecnico che è molto vicino al rinnovo con i nerazzurri e del futuro del difensore: aumentano infatti le voci che vedono Bastoni come principale indiziato a partire per far cassa anche se sia il procuratore che il giocatore stesso smentiscono categoricamente.

