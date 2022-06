Sven Botman e Renato Sanches del Lille sono accostati ormai da mesi al Milan che provò a prenderli anche lo scorso gennaio.

Il Milan prosegue la propria campagna di rafforzamento e ha puntato due elementi del Lille: il difensore Sven Botman ed il centrocampista Renato Sanches.

I rossoneri hanno l’accordo col portoghese per un contratto da 3 milioni l’anno e ora cercano di convincere il club francese; c’è qualche milione di euro di distanza tra le parti ma secondo Sky Sport l’operazione dovrebbe farsi per una cifra tre 18 e 20 milioni. L’ex centrocampista del Bayern Monaco è stato a Milano nei mesi scorsi a testimonianza che il corteggiamento è di lunga data. Sul difensore aumenta la concorrenza soprattutto inglese: Newcastle, Tottenham e Manchester United complicano non poco le cose al Milan.

