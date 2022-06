I Gunners hanno individuato in Gabriel Jesus la pedina ideale per l’attacco della prossima stagione; pronta una proposta gigantesca.

In Inghilterra si parla tanto del futuro di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che potrebbe essere in uscita dal club di Guardiola. I motivi sono facili da intuire: non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e partirà svantaggiato nelle gerarchie dopo l’acquisto di Haaland.

Erling Haaland

Su di lui ci sono Juventus ed Arsenal con quest’ultimo club che sembra pronto a far follie per lui. Secondo il Sun il club di Arteta cerca prima l’accordo col giocatore e poi quello col City: i londinesi offrirebbero uno stipendio di 11 milioni l’anno al brasiliano. I Citizens lo valutano più di 55 milioni.

