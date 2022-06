Il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado prova a fare chiarezza sul presunto caso che riguarda il suo rinnovo.

“Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni“. Con queste semplici parole su Twitter Juan Cuadrado cerca di chiudere la questione.

Si era parlato infatti in questi giorni di frizioni tra lui e la Juventus per il suo stipendio ritenuto eccessivo dai bianconeri. Andiamo con ordine: dopo 40 presenze il contratto del colombiano prevedeva un rinnovo automatico allo stesso stipendio, successivamente parrebbe che la Juventus gli abbia proposto un rinnovo di un anno in più ma con ingaggio spalmato; è proprio questo che il giocatore smentisce.

