Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha rilasciato dichiarazioni ambivalenti sul suo rinnovo dando il via a diverse voci.

Matthijs De Ligt ha un contratto con la Juventus fino al 2024 ed è sostanzialmente felice a Torino anche se non vorrebbe più stagioni come quella appena conclusa al quarto posto. La trattativa per il suo rinnovo si è leggermente rallentata e su di lui sono piombate Chelsea e Manchester United, lo riporta TalkSport.

L’olandese farebbe comodissimo ad entrambi i club, i londinesi hanno perso due difensori centrali a parametro zero, Rudiger e Christensen mentre i Red Devils sono allenati da Erik Ten Hag colui che lo lanciò all’Ajax. In realtà De Ligt per la squadra di Tuchel sarebbe il secondo obiettivo perché il primo è Koundé del Siviglia. In ogni caso la Juventus deve accelerare per il suo rinnovo.

