Il centrocampista Paul Pogba appena svincolatosi dal Manchester United si sta prendendo il tempo necessario per decidere dove giocare.

Paul Pogba ha lasciato vari indizi sul suo futuro tramite un’intervista a Uninterrupted. “Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devi essere a tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante”.

“Tutti vogliono sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno. Sto prendendo il mio tempo, pensando, unendo i vari pezzi. Voglio solo il meglio, voglio giocare a calcio ed essere me stesso. Voglio divertirmi a fare ciò che faccio, altrimenti non posso performare al meglio. Non voglio pensare negativo. Si può perdere una partita o un trofeo, ma devi essere a posto con te stesso e divertirti. È questo che sto cercando. La mentalità è tutto”. Parole che sembrano indicare nella Juventus la sua prossima destinazione, perché è innegabile che a Torino il francese non si sia sentito idolatrato.

