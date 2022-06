Gli azzurri sono molto attivi sul mercato ma devono registrare qualche malumore di troppo nei propri giocatori.

Ci sono diverse situazioni spinose nel Napoli: Dries Mertens dopo gli ultimi accadimenti sembra destinato all’addio, mentre secondo SportMediaset Kalidou Koulibaly e Matteo Politano avrebbero chiesto la cessione.

Matteo Politano

Se per il difensore si sapeva che poteva esserci questa evenienza, per l’esterno è una novità assoluta; il senegalese può ancora rinnovare con gli azzurri ma l’interesse del Barcellona diventa sempre più pressante, in ogni caso i suoi agenti incontreranno il Napoli a giorni. L’ex Inter vorrebbe trovare più spazio e sarebbe anche indispettito sulla corte che Aurelio De Laurentiis sta facendo a Federico Bernanrdeschi, l’ex bianconero gioca nello stesso ruolo di Politano e Lozano.

