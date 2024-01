Le parole di Enzo Raiola, agente tra gli altri di Ismael Bennacer, sul futuro del centrocampista con il Milan

Enzo Raiola, agente di Ismael Bennacer, ha parlato a Dazn del futuro del centrocampista algerino con il Milan.

PAROLE – «L’ha confermato a più riprese, sta bene al Milan. Ha fatto qualcosa di eccezionale, ha recuperato in pochi mesi da un brutto infortunio… È stato davvero difficile, io l’avevo vissuto con Bonaventura, mi ha sorpreso anche a me sinceramente. Pensavo sarebbe rientrato a marzo, ma lui ha un focus… Per Jack fu ancora più difficile perché lui ha qualche anno in più di Ismael e quello ovviamente influenza, è normale».

