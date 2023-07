Le parole di Stefano Agresti, procuratore di Davide Frattesi, sul futuro del centrocampista del Sassuolo. I dettagli

Stefano Agresti, procuratore di Davide Frattesi, ha parlato a Radio Radio Mattino del futuro del centrocampista del Sassuolo.

LE PAROLE –: «Il Sassuolo per Frattesi chiede 35 milioni di euro. La Roma parte dal vantaggio di avere la disponibilità economica per prenderlo, cosa che non ha l’Inter. I giallorossi sono in pole position e la Roma ha il 30% sulla rivendita. Il giocatore vuole crescere e non si fida ancora di andare all’estero».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG