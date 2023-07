La Lazio avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci, centrocampista italiano di proprietà del Torino. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ultima idea per il centrocampo della Lazio sarebbe Samuele Ricci. Il calciatore del Torino piace molto a Maurizio Sarri che lo vorrebbe per rinforzare la propria squadra.

I granata però non vorrebbero cedere il calciatore, che ha una valutazione molto alta. Tuttavia, come detto in precedenza, il profilo di Samuele Ricci è in cima alle preferenze tecniche.

