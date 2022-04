Il procuratore di Lautaro Martinez Alejandro Camano nega frizioni del suo assistito col tecnico e non presta attenzione alle voci di mercato.

FcInter1908.it ha intervistato Alejandro Camano, l’agente dell’attaccante Lautaro Martinez, che non ha voluto alimentare le voci che vedono il suo assistito in uscita dall’Inter. “Ha rinnovato con l’Inter perché si sente parte di un progetto molto importante. E se va bene all’Inter, Lautaro è felice“.

“Le voci di mercato non disturbano, l’importante è quello che si vede sul campo, l’unione tra i giocatori e che i tifosi dell’Inter siano felici. E il prossimo anno continuare a crescere. Quello che è meglio per l’Inter va benissimo per Lautaro. L’obiettivo in un club come l’Inter è sempre quello di vincere, il rapporto con Inzaghi è perfetto“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG