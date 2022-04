Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini sostiene che le voci sulle negoziazioni del club non incidono e non distraggono la squadra.

Paolo Maldini è stato intervistato da SportMediaset prima del derby poi perso 3-0 con l’Inter. “La squadra ha accolto con curiosità le notizie su un eventuale cambio di proprietà, ma abbiamo troppe cose a cui pensare: cinque partite di Serie A e speriamo due di Coppa Italia”.

sede Milan

“La differenza tra vincere e non vincere è enorme, molte di questi giocatori non l’ha ancora sperimentato e credo che sia logico concentrarci sulle questioni del campo. Non abbiamo un problema del gol. C’è stato un problema momentaneo, nello stesso momento abbiamo avuto una stabilità difensiva molto solida. Bisogna ricercare equilibrio“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG