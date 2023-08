Giovanni Branchini, agente di M’Bala Nzola, ha parlato al Secolo XIX della trattativa e dei retroscena di mercato attorno al suo assistito

Giovanni Branchini, agente di M’Bala Nzola, ha parlato al Secolo XIX della trattativa e dei retroscena di mercato attorno al suo assistito. Le sue dichiarazioni:

«Le scelte come queste spesso dipendono da tante cose: la Premier affascinava, ma anche questa Fiorentina qualcosa di speciale e di importante. M’Bala ama l’Italia e alla fine non è stato complicato scegliere la destinazione. E non dimentichiamo chi allena a Firenze».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG